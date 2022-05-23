С первого выстрела: как украинские военные уничтожили командный пункт оккупантов из гаубицы НАТО — видео

23 мая, 15:20
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Украинские военные уничтожили командный пункт оккупантов из гаубицы НАТО (Фото:Кадр видео 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада — Закарпатский легион)

Украинские военные уничтожили командный пункт оккупантов из гаубицы НАТО (Фото:Кадр видео 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада — Закарпатский легион)

Украинские военнослужащие уничтожили пункт дислокации командного состава одного из подразделений российской оккупационной армии.

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Соответствующее видео опубликовала 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

«Уничтожен военный внедорожник с пометкой Z и несколько находившихся рядом рашистов. Выстрел произведен из гаубицы, поступившей в Украину в рамках помощи от стран НАТО», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня

На замедленном видео с дрона виден прилет снаряда 155 калибра и момент мощного взрыва.

«Цель находилась на расстоянии более 20 километров, поэтому точный выстрел наглядно демонстрирует высокоточность новейшего оружия, поступившего и продолжающего поступать в Вооруженные Силы Украины», — подчеркивается в сообщении.

https://www.facebook.com/128brigade/videos/3190404381279957/
https://www.youtube.com/embed/RzfuA7e06NA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   НАТО Гаубицы Война России против Украины

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