«Решили притвориться дровами». Военные уничтожили колонну российской техники с необычной маскировкой

4 апреля, 13:13
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Свою технику оккупанты решили замаскировать под дрова (Фото:Оперативное командование Север)

Свою технику оккупанты решили замаскировать под дрова (Фото:Оперативное командование Север)

В Черниговской области украинские военные уничтожили колонну российской военной техники.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Соответствующие фото опубликовал Генштаб.

От уничтожения технику не спасла даже маскировка под дрова.

«В Черниговской области воины Оперативного командования Север разбили российскую колонну, которая решила притвориться дровами. Может, думали, что „российские березы“ их спасут?» — говорится в сообщении.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черниговская область Война России против Украины

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