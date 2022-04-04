«Решили притвориться дровами». Военные уничтожили колонну российской техники с необычной маскировкой 4 апреля, 13:13 Цей матеріал також доступний українською Свою технику оккупанты решили замаскировать под дрова (Фото:Оперативное командование Север)

В Черниговской области украинские военные уничтожили колонну российской военной техники.

Война России против Украины — главные события 4 апреля



Соответствующие фото опубликовал Генштаб.

От уничтожения технику не спасла даже маскировка под дрова.

«В Черниговской области воины Оперативного командования Север разбили российскую колонну, которая решила притвориться дровами. Может, думали, что „российские березы“ их спасут?» — говорится в сообщении.

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