Военные уничтожили блиндажи с оккупантами, которые собрались на совещание перед атакой - видео

Оккупанты собрались на совещание в одном из блиндажей

Военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили недалеко от линии разграничения на Донбассе укрепленные позиции оккупационных сил РФ.

Соответствующее видео опубликовали в сообществе Вернись живым в Facebook.

"Превентивный удар по целям, которые несут потенциальную угрозу личному составу и гражданским лицам неподалеку линии разграничения - один из действенных методов в военной стратегии. Так было и с этой враждебной позицией, когда аэроразведчики заметили транспорт и выгрузку противником 120-мм мин и развертывание двух минометных расчетов", - говорится в сообщении.

Однако перед атакой весь личный состав противника собрался на совещание в одном из блиндажей, который был уничтожен из ПТРК.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили позиции оккупантов в "Волшебном лесу".