В Запорожской области украинские военные уничтожили ангар с техникой оккупантов — видео 29 мая, 14:28 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты прятали технику в фермерском ангаре (Фото:Кадр видео Штаб обороны Запорожского края)

В Запорожской области ССО Азов совместно с артиллеристами ВСУ уничтожили ангар с техникой российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 29 мая

Соответствующее видео обнародовал Штаб обороны Запорожского края.

«Воины ССО АЗОВ совместно с артиллерией ВСУ успешно ликвидируют позиции оккупантов в Запорожской области. Один из результатов на видео — уничтожение техники противника, спрятанной в одном из фермерских ангаров», — говорится в подписи к ролику.

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