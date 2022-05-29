В Запорожской области украинские военные уничтожили ангар с техникой оккупантов — видео
Оккупанты прятали технику в фермерском ангаре (Фото:Кадр видео Штаб обороны Запорожского края)
В Запорожской области ССО Азов совместно с артиллеристами ВСУ уничтожили ангар с техникой российских оккупантов.
Война России против Украины — главные события 29 мая
Соответствующее видео обнародовал Штаб обороны Запорожского края.
«Воины ССО АЗОВ совместно с артиллерией ВСУ успешно ликвидируют позиции оккупантов в Запорожской области. Один из результатов на видео — уничтожение техники противника, спрятанной в одном из фермерских ангаров», — говорится в подписи к ролику.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.