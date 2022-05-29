В Запорожской области украинские военные уничтожили ангар с техникой оккупантов — видео

29 мая, 14:28
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Оккупанты прятали технику в фермерском ангаре (Фото:Кадр видео Штаб обороны Запорожского края)

Оккупанты прятали технику в фермерском ангаре (Фото:Кадр видео Штаб обороны Запорожского края)

В Запорожской области ССО Азов совместно с артиллеристами ВСУ уничтожили ангар с техникой российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 29 мая

Соответствующее видео обнародовал Штаб обороны Запорожского края.

«Воины ССО АЗОВ совместно с артиллерией ВСУ успешно ликвидируют позиции оккупантов в Запорожской области. Один из результатов на видео — уничтожение техники противника, спрятанной в одном из фермерских ангаров», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня
https://www.facebook.com/oboronazp/videos/784376092741247/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Военная техника Запорожская область Война России против Украины

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