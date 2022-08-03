До объявления демобилизации. Могут ли военные уволиться со службы во время войны 3 августа, 01:09 Могут ли военные освободиться от службы раньше, чем закончится война (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

После призыва во время мобилизации украинские военнослужащие могут быть освобождены от несения службы после демобилизации или в некоторых случаях, предусмотренных законом.

Демобилизация — это перевод вооруженных сил и народного хозяйства страны с военного положения на мирное после завершения войны или в результате мирного разрешения конфликтной ситуации, обусловившей необходимость мобилизации. Она производится путем расформирования воинских частей, соединений и объединений, штабов, учреждений, вспомогательных подразделений, увольнения в запас избыточного личного состава. Следовательно, демобилизация возможна только после отмены военного положения, то есть после окончания войны.

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Вместе с тем существует ряд оснований, на основе которых мобилизованные военнослужащие имеют право на увольнение до объявления демобилизации. Они предусмотрены пунктом 2 части 4 статьи 26 О О воинской обязанности и военной службе:

а) по возрасту - в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья – на основании вывода (п остановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

остановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета; в) в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

г) по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам ( если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу):

В связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет; В связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа ( инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность; В связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужчины), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии оклада здравоохранения; В связи с наличием жены ( супруги) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужчины) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; В связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным; В связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы; В связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход; Военнослужащие-женщины – в связи с беременностью; Военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста; Один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет; Военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет.

"Если нет ни одного из оснований, определенных в перечне выше, то уволиться можно только после объявления демобилизации", - сообщили в волонтерской организации Юридическая сотня.

Напомним, военное положение и общая мобилизация в Украине будут продолжаться до 23 августа. По поводу их продления нет официальных заявлений. НВ рассказал, кого не смогут мобилизовать в армию, если мобилизацию продолжат.

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