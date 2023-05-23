В Киеве и области пройдут масштабные трехдневные военные учения: в ВСУ обратились к украинцам 23 мая, 10:41 Подразделения обороны Киева и Киевской области проведут военные учения (Фото:АрміяInform)

С 23 по 25 мая в Киеве и Киевской области проведут военные учения подразделений группировки сил и средств обороны региона.

Как сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, к маневрам будет привлечен личный состав, штатная военная техника и вооружение.

Целью учений в ведомстве назвали наращивание боевых и оперативных возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.

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В регионе будет перемещение личного состава и движение тяжелой техники.

Украинцев призвали сохранять спокойствие и не сообщать в социальных сетях о перемещении техники и личного состава.

С начала мая войска РФ практически ежедневно атакую Киев ракетами и дронами-камикадзе, силы ПВО сбивают все вражеские цели.

Вблизи украинской столицы работают, в частности, мобильные группы ПВО.