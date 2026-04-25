«Бабушка, садись!» Третий армейский корпус эвакуировал пожилую женщину из киллзоны наземным дроном — видео

25 апреля, 15:31
Google Читайте NV в Google
Наземный дрон спас пожилую женщину на простреливаемой россиянами дороге (Фото: Скриншот видео/Третий армейский корпус)

Наземный дрон спас пожилую женщину на простреливаемой россиянами дороге (Фото: Скриншот видео/Третий армейский корпус)

В Лиманской громаде Донецкой области с помощью НРК пилоты 60-й отдельной механизированной бригады эвакуировали 77-летнюю женщину из киллзоны. Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе, в состав которого входит 60-я ОМБр.

Отмечается, что женщину, которая двигалась по опасной дороге, обнаружили с помощью дрона Mavic.

«Сквозь воронки от снарядов и тела односельчан она шла по простреливаемой дороге из Ставков. Пешком и без надежды выжить. Пока навстречу не появился наземный дрон с одеялом и надписью: „Бабушка, садись!“ Она села», — рассказали военные.

Реклама

Читайте также:
«Революция в военном деле»: украинские роботизированные системы меняют характер ведения войны — Politico

Робот вывез женщину из опасной зоны, однако операция требовала масштабной координации. Пока 1-й механизированный батальон 60-й ОМБр с помощью бронемашины Гюрза вывозил ее на безопасную территорию, подразделения ЦВС работали над установлением личности женщины и организацией точек перехвата.

Операция длилась четыре часа.

«Женщина в безопасности, однако лишилась дома, в котором прожила 53 года», — отметила пресс-служба Третьего армейского корпуса.

Еще трех гражданских, которые выходили пешком, дроны сопровождали до точки эвакуации.

В марте 100-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ сообщила, что наземный роботизированный комплекс Sirko эвакуировал раненого украинского защитника.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   3-й армейский корпус роботизированные наземные комплексы Война России против Украины Донецкая область Эвакуация

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies