Бои за Херсонщину. Как фермеры и бывшие военные дают отпор врагу в одной из самых горячих точек фронта — видео 10 июня, 11:47 Цей матеріал також доступний українською Херсонские фермеры дают отпор оккупантам (Фото:Скриншот видео НВ)

Добровольческая группа из бывших военных Украины и США, а также местные фермеры держат оборону на передовой перед Херсоном.



Украинские бойцы воюют с пятым мотопехотным батальоном так называемой «ДНР», российской десантурой и 242 батальоном, который воевал в Грузии.

Украинские бойцы говорят, что армия РФ скопила большое количество техники. Со стороны оккупантов работает ДРГ и авиация. Между защитниками Украины и российскими военными проходят артиллерийские дуэли.

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Как ВСУ оценивают ситуацию на этом участке фронта и каков был результат последнего контрнаступления украинских добровольцев — смотрите в сюжете НВ:

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