Четвероногие защитники востока Украины. Военные эвакуировали часть со служебными собаками — видео НВ

6 мая, 10:23
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Эвакуация служебных собак в Харькове (Фото:Скриншот видео НВ)

Эвакуация служебных собак в Харькове (Фото:Скриншот видео НВ)

В начале войны оккупанты уничтожили одну из воинских частей Харькова, где жили и тренировались служебные собаки. Животных удалось спасти и перевезти в Харьковскую область.

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«С началом войны, буквально первые недели, воинская часть, где дислоцировались собаки, была разрушена авиаударами русскими, и потому их пришлось передислоцировать в другое место. Конечно, для служебных собак, как и для кинологов, это был стресс, но нормально они прижились», — комментирует военный.

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https://www.youtube.com/embed/1QDqtdJ-zjc

Собак учат искать взрывчатку в зданиях на открытой местности. Для того чтобы животные могли работать, им необходимо сбалансированное питание и своевременная медицинская помощь. С этим помогают волонтеры не только из Украины, но и со всего мира.

«Хотя логистика уже нарушена с доставкой кормов, ветпрепаратов, потому нам очень сильно помогают волонтеры. Как внутри государства, так и за его пределами. В частности, из Германии», — рассказывает военный.

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В настоящее время военнослужащие-кинологи и собаки продолжают нести службу и защищать Украину в восточном регионе.

Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Харьковская область Харьков Животные Собаки Война России против Украины

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