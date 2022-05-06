Четвероногие защитники востока Украины. Военные эвакуировали часть со служебными собаками — видео НВ 6 мая, 10:23 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация служебных собак в Харькове (Фото:Скриншот видео НВ)

В начале войны оккупанты уничтожили одну из воинских частей Харькова, где жили и тренировались служебные собаки. Животных удалось спасти и перевезти в Харьковскую область.



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«С началом войны, буквально первые недели, воинская часть, где дислоцировались собаки, была разрушена авиаударами русскими, и потому их пришлось передислоцировать в другое место. Конечно, для служебных собак, как и для кинологов, это был стресс, но нормально они прижились», — комментирует военный.

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Собак учат искать взрывчатку в зданиях на открытой местности. Для того чтобы животные могли работать, им необходимо сбалансированное питание и своевременная медицинская помощь. С этим помогают волонтеры не только из Украины, но и со всего мира.

«Хотя логистика уже нарушена с доставкой кормов, ветпрепаратов, потому нам очень сильно помогают волонтеры. Как внутри государства, так и за его пределами. В частности, из Германии», — рассказывает военный.

В настоящее время военнослужащие-кинологи и собаки продолжают нести службу и защищать Украину в восточном регионе.

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