Бойцы 60-й механизированной бригады показали видео, на котором они спасли дикую косулю , которая запуталась в заграждениях.

Соответствующее видео опубликовали 20 июля на странице Центра стратегических коммуникаций в Telegram. После того как защитники помогли животному, оно свободное побежало в неизвестном направлении.

«Война против тьмы должна только усиливать твою собственную человечность», — говорится в заметке СтратКому.

Между тем разведчики 68-й бригады тоже столкнулись с подобным случаем. Бойцы спасли косулю, которая запуталась в колючей проволоке.

«И на войне нужно сохранять человечность. Даже в аду войны есть место для добра», — написали авторы сообщения.