Двух украинских военных, которые 165 дней непрерывно удерживали позиции, наградят Крестом боевых заслуг

Военнослужащие Сил ТрО, которые 165 дней непрерывно удерживали позиции на передовой (Фото: 138 отдельный батальон Сил территориальной обороны ВСУ / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении Крестом боевых заслуг двух военнослужащих Сил территориальной обороны — Александра Аликсенко и Александра Тишаева , которые в течение 165 дней непрерывно удерживали оборону позиций.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Командир стрелкового взвода Тишаев с лета прошлого года воюет на Запорожском направлении. Он руководил уничтожением врага и «удерживал позиции, вместе с собратьями вступая в бой со значительно большими силами врага».

Реклама

Гранатометчик Александр Аликсеенко с сентября прошлого года участвует в боевых действиях на Запорожском направлении. Он неоднократно отражал атаки вражеских дронов, применяя средства радиоэлектронной борьбы и стрелковое оружие.

Во время одного из боев военный эвакуировал собратьев из блиндажа, в который российские войска сбросили газовые боеприпасы с помощью FPV-дронов. Несмотря на интенсивные обстрелы артиллерии и постоянные атаки беспилотников, Аликсеенко удерживал важные позиции.

30 октября в 138-м отдельном батальоне Сил ТрО сообщили, что военнослужащие Сил территориальной обороны Александр Тишаев и Александр Аликсеенко 165 дней непрерывно удерживали позиции на передовой, их наградили государственными наградами.

Несмотря на истощение и опасность, военные продолжали выполнять боевые задачи и не теряли контроль над определенными рубежами.

За выносливость и стойкость Александра Тишаева и Александра Аликсеенко наградили знаками отличия президента Украины и Министерства обороны. После длительного пребывания на передовой оба защитника сейчас проходят лечение.