Военные РФ оказываются выполнять приказы командования — Генштаб

15 марта, 07:10
Цей матеріал також доступний українською
Российские военные отказываются выполнять приказы (Фото:Генштаб)

Российские военные отказываются выполнять приказы (Фото:Генштаб)

Морально-психологическое состояние оккупантов остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащими ВС РФ выполнять приказы командования.

Об этом сообщает Генштаб.

Кроме того, по имеющейся информации, мобилизованные жители с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области направляются для пополнения потерь действующих частей российских оккупационных войск, привлеченных к боевым действиям на территории Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/272694708376948
Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ