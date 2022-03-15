Военные РФ оказываются выполнять приказы командования — Генштаб
Российские военные отказываются выполнять приказы (Фото:Генштаб)
Морально-психологическое состояние оккупантов остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащими ВС РФ выполнять приказы командования.
Об этом сообщает Генштаб.
Кроме того, по имеющейся информации, мобилизованные жители с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области направляются для пополнения потерь действующих частей российских оккупационных войск, привлеченных к боевым действиям на территории Украины.
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