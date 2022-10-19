«Бросили под деревом». Оккупанты жалуются на «скотское» отношения к раненым солдатам — перехват 19 октября, 11:44 Оккупант также заявил, что препараты в его аптечке просрочены (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты жалуются родным на «скотское» отношение военного руководства к раненым солдатам.

Об этом свидетельствует аудиоперехват, обнародованный в среду, 19 октября, Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

В телефонном разговоре с женой один из российских захватчиков рассказал, как его бросили с осколочными ранениями под деревом дожидаться помощи, которая придет только утром.

Видео дня

«Меня зацепило немножко. Жду эвакуацию. Сказали только в пять утра приедут… В ногу чуть-чуть, в голову зацепило осколками, в сердце — в ребро попало. Залепили и бросили тут. Сказали в пять утра… Бросили тут под деревом. Такое отношение скотское к раненым. Поплохеет, Промедол себе просроченный вколю тогда… Ни одежды, ничего нет, бл*. Че мне тут, замерзать, что ли? Пох*й всем», — посетовал оккупант.