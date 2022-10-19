«Бросили под деревом». Оккупанты жалуются на «скотское» отношения к раненым солдатам — перехват

19 октября, 11:44
Поделиться:
Оккупант также заявил, что препараты в его аптечке просрочены (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупант также заявил, что препараты в его аптечке просрочены (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты жалуются родным на «скотское» отношение военного руководства к раненым солдатам.

Об этом свидетельствует аудиоперехват, обнародованный в среду, 19 октября, Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Читайте также:
«Только приехали». Около 65 мобилизованных россиян пропали на второй день после прибытия на фронт — перехват разведки

В телефонном разговоре с женой один из российских захватчиков рассказал, как его бросили с осколочными ранениями под деревом дожидаться помощи, которая придет только утром.

Видео дня

«Меня зацепило немножко. Жду эвакуацию. Сказали только в пять утра приедут… В ногу чуть-чуть, в голову зацепило осколками, в сердце — в ребро попало. Залепили и бросили тут. Сказали в пять утра… Бросили тут под деревом. Такое отношение скотское к раненым. Поплохеет, Промедол себе просроченный вколю тогда… Ни одежды, ничего нет, бл*. Че мне тут, замерзать, что ли? Пох*й всем», — посетовал оккупант.

https://www.youtube.com/watch?v=5va2JWDgV-c&t=91s
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Раненые Российские военные Перехват Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X