«Даже на зоне знают свой срок»: оккупанты жалуются, что руководство не хочет выводить их из Украины — перехват

11 мая, 15:03
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По словам российского военного, настроения в рядах войск РФ упаднические (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По словам российского военного, настроения в рядах войск РФ упаднические (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты жалуются родным, что военное руководство РФ не хочет выводить их из Украины и не говорит о каких-либо конкретные даты.

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По словам одного из захватчиков, аудиоперехват телефонного разговора которого опубликовала СБУ, сначала командование обещало, что вернет их домой через три месяца, а сейчас этот срок увеличился до полугода.

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«Настроения уже у всех упаднические. Если бы хоть что-то сказали, какие-то даты. Даже на зоне человек знает. Он сидит, и знает свой срок… Ту т же… Такая вот фигня. Вообще как-то не спешим с выполнением приказов», — рассказал он своей дочери.

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https://twitter.com/ServiceSsu/status/1524323153362788352
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Российские военные Война России против Украины

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