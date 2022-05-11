«Даже на зоне знают свой срок»: оккупанты жалуются, что руководство не хочет выводить их из Украины — перехват 11 мая, 15:03 Цей матеріал також доступний українською По словам российского военного, настроения в рядах войск РФ упаднические (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты жалуются родным, что военное руководство РФ не хочет выводить их из Украины и не говорит о каких-либо конкретные даты.

Война России против Украины — главные события 11 мая

По словам одного из захватчиков, аудиоперехват телефонного разговора которого опубликовала СБУ, сначала командование обещало, что вернет их домой через три месяца, а сейчас этот срок увеличился до полугода.

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«Настроения уже у всех упаднические. Если бы хоть что-то сказали, какие-то даты. Даже на зоне человек знает. Он сидит, и знает свой срок… Ту т же… Такая вот фигня. Вообще как-то не спешим с выполнением приказов», — рассказал он своей дочери.

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