Военные РФ всех уровней дезертируют и отказываются участвовать в боевых действиях — Пентагон

25 июля, 22:05
Добровольцы и украинские военнослужащие несут тело российского солдата в Харькове, 4 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Добровольцы и украинские военнослужащие несут тело российского солдата в Харькове, 4 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военнослужащие армии РФ всех уровней дезертируют и отказываются воевать в Украине, заявил неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

«Мы по-прежнему наблюдаем растущие признаки проблем с дисциплиной и моральным духом в российской армии», — сказал он.

Он подчеркнул, что есть много отчетов, в которых подробно описывается, как российские военные всех уровней дезертируют или отказываются сражаться. Чиновник уточнил, что эти данные подтвердила Пентагону украинская сторона.

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«Украинская воля по-прежнему невероятно сильна», — добавил он.

Ранее Генштаб Украины сообщал, что личный состав россиян деморализован.

По их данным, российское командование по отдельным направлениям бросает в атаки живую силу без прикрытия бронетехникой.

Также по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 39 700 своих военных и более 11 000 единиц техники.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Военные Российская агрессия Дезертиры Пентагон Боевые действия

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