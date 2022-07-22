«Со взвода остался только я»: оккупанты уже прямо призывают родных не верить пропаганде — перехват 22 июля, 16:43 В телефонном разговоре оккупант признался, что вернуться домой живым уже не рассчитывает (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные в разговорах с родными признают свои огромные потери в Украине и советуют им не верить кремлевской пропаганде.

Об этом свидетельствует аудиоперехват, обнародованный в пятницу, 22 июля, Главным управлением разведки Минобороны.

«У нас с роты 10 человек осталось. Было 107 человек, осталось 10. Четыре из них уехали, нас осталось шесть. Из первого взвода остался я. Было в первом взводе 22 человека, остался я один… Нас всего них*я осталось», — рассказал один из оккупантов своей сестре.

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Кроме того, российский захватчик признался, что вернуться домой живым уже не рассчитывает.

«Полный фарш, полное очко. То, что тебе говорят по новостям — не верь этому. Не верь в это — тут полная жопа. Убитых дох*я. Танков разъе*аных дох*я…», — добавил он.

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