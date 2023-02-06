Российские оккупанты устроили между собой перестрелку в Мариуполе

6 февраля, 09:21
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Российские оккупанты продолжают разрушать захваченный Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты продолжают разрушать захваченный Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В ночь на понедельник, 6 февраля, российские оккупанты устроили между собой перестрелку в захваченном Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram.

По его словам, российские военные находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Левобрежье, Морской бульвар в районе утреннего рынка русня стреляла из стрелкового оружия по русне. Алкоголь в Мариуполе как союзник сопротивления», — отметил он.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=9aXH3qRAjxo

Другие детали Андрющенко не уточнил.

Ранее Андрющенко сообщил, что количество российских военных в районе Мариуполя выросло до 30 тысяч.

2 февраля в городе прогремела серия взрывов. Там зафиксировали «прилеты» по базам войск РФ и по системам ПВО оккупантов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мариуполь Перестрелка Война России против Украины

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