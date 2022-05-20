Военные РФ убивают журналистов и атакуют интернет-инфраструктуру — ОБСЕ 20 мая, 13:38 Цей матеріал також доступний українською Журналисты фиксируют последствия обстрела Киева российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские оккупанты целенаправленно совершают атаки на украинские СМИ и инфраструктуру, отвечающую за интернет, чтобы ограничить доступ к объективной информации.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Об этом пишет в Telegram Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI со ссылкой на отчет представительницы ОБСЕ по свободе СМИ Терезы Рибейро.



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Российские силы похищают, атакуют и даже убивают журналистов в Украине из-за их профессиональной деятельности. В отчете упоминается незаконное задержание и исчезновение 21 журналиста и активиста.



К примеру, украинского переводчика Radio France россияне 9 дней держали в ледяном погребе, избивали железным прутом и прикладами, пытали током, лишали еды на 48 часов и имитировали казнь.



Рибейро выразила соболезнования родным погибших: оператора канала LIVE Евгения Сакуна;

журналиста Брента Рено;

оператора Пьера Закржевского;

фиксерки Александры Кувшиновой;

журналистки Оксаны Баулиной;

фотокорреспондента Максима Левина;

кинорежиссера Мантаса Кведаравичюса.



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