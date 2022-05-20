Военные РФ убивают журналистов и атакуют интернет-инфраструктуру — ОБСЕ

20 мая, 13:38
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Журналисты фиксируют последствия обстрела Киева российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Журналисты фиксируют последствия обстрела Киева российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские оккупанты целенаправленно совершают атаки на украинские СМИ и инфраструктуру, отвечающую за интернет, чтобы ограничить доступ к объективной информации.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Об этом пишет в Telegram Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI со ссылкой на отчет представительницы ОБСЕ по свободе СМИ Терезы Рибейро.

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Российские силы похищают, атакуют и даже убивают журналистов в Украине из-за их профессиональной деятельности. В отчете упоминается незаконное задержание и исчезновение 21 журналиста и активиста.

https://www.youtube.com/embed/BHnoT32rYt4

К примеру, украинского переводчика Radio France россияне 9 дней держали в ледяном погребе, избивали железным прутом и прикладами, пытали током, лишали еды на 48 часов и имитировали казнь.

Рибейро выразила соболезнования родным погибших: оператора канала LIVE Евгения Сакуна;
журналиста Брента Рено;
оператора Пьера Закржевского;
фиксерки Александры Кувшиновой;
журналистки Оксаны Баулиной;
фотокорреспондента Максима Левина;
кинорежиссера Мантаса Кведаравичюса.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Нападение на журналистов Война России против Украины

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