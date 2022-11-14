Оккупанты бегут от ВСУ буквально на четвереньках. Успевают не все — видео 14 ноября, 16:45 Оккупанты понесли огромные потери (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

В соцсетях появилась подборка видео с разгромом российских захватчиков, части из которых пришлось спасаться от ВСУ буквально на четвереньках.

Попав под плотный огонь украинской армии, оккупанты попытались уползти в укрытие, однако, судя по обнародованным кадрам, удалось это далеко не всем.

В результате атаки Сил обороны противник понес огромные потери в живой силе и технике.

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В то же время, где именно были сняты данные кадры, не уточняется.