Оккупанты делятся между собой лайфхаками, как вернуться из Украины живыми — перехват 19 мая, 17:08 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты наносят себе увечья, выдавая их за боевые ранения (Фото:REUTERSAlexander Ermochenko)

На третьем месяце российского вторжения в Украину среди военнослужащих РФ все шире распространяется практика умышленного нанесения себе увечий, чтобы избежать участия в боевых действиях.

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Об этом свидетельствуют аудиоперехваты телефонных разговоров оккупантов, которые делятся этим лайфхаком со своими знакомыми.

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Как сообщают в СБУ, чаще всего российские солдаты стреляют себе в ногу, чтобы выдать это за боевое ранение и эвакуироваться из Украины живым.

«Да вы там это, подберите оружие чужое, украинское, себя ноги прострелите, так сказать», — посоветовал товарищ одного из захватчиков, пожаловавшегося на огромные потери и риск попасть в окружение.

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