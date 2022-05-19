Оккупанты делятся между собой лайфхаками, как вернуться из Украины живыми — перехват

19 мая, 17:08
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Оккупанты наносят себе увечья, выдавая их за боевые ранения (Фото:REUTERSAlexander Ermochenko)

Оккупанты наносят себе увечья, выдавая их за боевые ранения (Фото:REUTERSAlexander Ermochenko)

На третьем месяце российского вторжения в Украину среди военнослужащих РФ все шире распространяется практика умышленного нанесения себе увечий, чтобы избежать участия в боевых действиях.

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Об этом свидетельствуют аудиоперехваты телефонных разговоров оккупантов, которые делятся этим лайфхаком со своими знакомыми.

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Как сообщают в СБУ, чаще всего российские солдаты стреляют себе в ногу, чтобы выдать это за боевое ранение и эвакуироваться из Украины живым.

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«Да вы там это, подберите оружие чужое, украинское, себя ноги прострелите, так сказать», — посоветовал товарищ одного из захватчиков, пожаловавшегося на огромные потери и риск попасть в окружение.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1527282136423641090
https://www.youtube.com/embed/VAatHYRKWEA
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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