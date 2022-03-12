«Мы как слепые котята»: военные РФ жалуются, что война с Украины — это «Чечня, 95-й год» — аудиоперехват 12 марта, 12:32 Цей матеріал також доступний українською Военнослужащий заявляет о деморализации даже среди командного состава ВС РФ (Фото:@buch1004/Twitter)

Российские военные опровергают заявления кремлевской пропаганды о каких-то «успехах» ВС РФ в Украине.

Об этом свидетельствуют аудиоперехваты их телефонных разговоров с родными.

В одном из них российский военнослужащий говорит о деморализации даже среди командного состава.

«Комбриг уже сам, он уже просто сидит и говорит: „На*уй? Чечня, 95-й год“. Чечня, говорит тут. Самое пекло было — это вот то же самое, что здесь. То есть мы, как слепые котята — идем, и не знаем, что будет. По*уй», — пожаловался оккупант своей собеседнице, которая вероятно, является его женой.

Кроме того, он призвал не верить информации официальных источников РФ.

«Посмотри независимые каналы. Хох**цкие каналы посмотри. Хо*лы говорят: „Даже если Россия победит, не будет ниче“. Опять будет собираться группировка войск, опять будет заходить. Это Чечня будет вторая», — заявил российский военный.

В свою очередь собеседница рекомендовала ему избегать боестолкновений с украинскими военными.

«Я тебя очень прошу, не рви там жопу за это. Отсидись где-нибудь в уголочке. Вернись домой живой. На*уй твою армию», — посоветовала она.

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