«Мы как слепые котята»: военные РФ жалуются, что война с Украины — это «Чечня, 95-й год» — аудиоперехват
Военнослужащий заявляет о деморализации даже среди командного состава ВС РФ (Фото:@buch1004/Twitter)
Российские военные опровергают заявления кремлевской пропаганды о каких-то «успехах» ВС РФ в Украине.
Об этом свидетельствуют аудиоперехваты их телефонных разговоров с родными.
В одном из них российский военнослужащий говорит о деморализации даже среди командного состава.
«Комбриг уже сам, он уже просто сидит и говорит: „На*уй? Чечня, 95-й год“. Чечня, говорит тут. Самое пекло было — это вот то же самое, что здесь. То есть мы, как слепые котята — идем, и не знаем, что будет. По*уй», — пожаловался оккупант своей собеседнице, которая вероятно, является его женой.
Кроме того, он призвал не верить информации официальных источников РФ.
«Посмотри независимые каналы. Хох**цкие каналы посмотри. Хо*лы говорят: „Даже если Россия победит, не будет ниче“. Опять будет собираться группировка войск, опять будет заходить. Это Чечня будет вторая», — заявил российский военный.
В свою очередь собеседница рекомендовала ему избегать боестолкновений с украинскими военными.
«Я тебя очень прошу, не рви там жопу за это. Отсидись где-нибудь в уголочке. Вернись домой живой. На*уй твою армию», — посоветовала она.
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