«Складывают оружие кучами». На оккупированной Херсонщине военные РФ нанимаются собирать клубнику к местным жителям
Военные РФ, которые сейчас находятся на территории временно оккупированной Херсонщины, собирают клубнику за деньги (Фото:Facebook/ ОК Юг)
Военные РФ, которые сейчас находятся на территории временно оккупированной Херсонщины, из-за нехватки продовольствия нанимаются на работу к местным жителям, собирают урожай клубники за деньги.
Война России против Украины — главные события 2 июня
Об этом сообщили в оперативном командовании Юг в Facebook.
Отмечается, что во временно оккупированной Херсонской области российские войска страдают от недостатка логистического обеспечения, из-за чего начали искать работу у местных жителей.
«Военные знаменитой „второй армии мира“, как гастробайтеры готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час», — сообщили в ОК Юг.
Местные говорят, что российские «гастарбайтеры» ведут себя нормально и хорошо работают.
- «Насилуют детей, едят собак». В СБУ рассказали о тысячах перехваченных разговоров оккупантов и совершенных ими зверствах в Украине
- Из-за острой нехватки личного состава в морпехи ЧФ РФ записывают коков и начальников гальюнов
- Пока солдаты РФ умирают в Украине, их жены продают вещи, чтобы купить еды — перехват
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.