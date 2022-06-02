«Складывают оружие кучами». На оккупированной Херсонщине военные РФ нанимаются собирать клубнику к местным жителям 2 июня, 10:54 Цей матеріал також доступний українською Военные РФ, которые сейчас находятся на территории временно оккупированной Херсонщины, собирают клубнику за деньги (Фото:Facebook/ ОК Юг)

Военные РФ, которые сейчас находятся на территории временно оккупированной Херсонщины, из-за нехватки продовольствия нанимаются на работу к местным жителям, собирают урожай клубники за деньги.

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Об этом сообщили в оперативном командовании Юг в Facebook.

Отмечается, что во временно оккупированной Херсонской области российские войска страдают от недостатка логистического обеспечения, из-за чего начали искать работу у местных жителей.

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«Военные знаменитой „второй армии мира“, как гастробайтеры готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час», — сообщили в ОК Юг.

Местные говорят, что российские «гастарбайтеры» ведут себя нормально и хорошо работают.

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