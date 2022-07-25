Оккупанты сняли свое бегство после прилета украинского снаряда — видео

25 июля, 11:15
Оккупанты даже не поняли, что произошло (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Оккупанты даже не поняли, что произошло (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Российские захватчики сняли момент прилета украинского снаряда и свое бегство из-под обстрела.

Соответствующее видео с камеры одного из рашистов было обнародовано в соцсетях.

Читайте также:
«Приправа» от ВСУ: украинский снаряд устроил оккупантам «адскую кухню» — видео

Судя по комментариям за кадром, в результате удара несколько оккупантов получили легкие ранения, однако автора видео больше расстроила потеря наушников.

Видео дня

«Наушники, су*а, за полтос разъе*али!», — возмутился носитель «русского мира».

https://twitter.com/Peter79233966/status/1551294712073650177
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Ричард Хукер
Старший научный сотрудник Atlantic Council
Украина может победить. Но что скажет Запад?

Тщательная оценка показывает, что при наличии необходимых средств Украина может победить

24 июля, 23:20
Мнения
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Очередная ловушка или долгожданное дно?

Рост рынка — надолго ли это?

24 июля, 14:00
Эксперты
Святослав Вакарчук, Зоя Казанжи, Сергей Гайдай и другие известные соотечественники рассказали, что думают о скандале, связанном с лишением гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича (Фото:Коллаж НВ)
«Нам подменили президента» /
Известные украинцы о скандале с лишением гражданства Коломойского и Корбана
24 июля, 11:37
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X