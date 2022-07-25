Оккупанты сняли свое бегство после прилета украинского снаряда — видео 25 июля, 11:15 Оккупанты даже не поняли, что произошло (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Российские захватчики сняли момент прилета украинского снаряда и свое бегство из-под обстрела.

Соответствующее видео с камеры одного из рашистов было обнародовано в соцсетях.

Судя по комментариям за кадром, в результате удара несколько оккупантов получили легкие ранения, однако автора видео больше расстроила потеря наушников.

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«Наушники, су*а, за полтос разъе*али!», — возмутился носитель «русского мира».

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