ВС РФ сбили в Крыму собственный беспилотник, а потом попытались выдать его за «украинский» — фото 22 сентября, 13:47 На крыльях БПЛА можно заметить красные звезды ВС РФ (Фото:egazet/Twitter)

Российские оккупанты сбили во временно оккупированном ими Джанкое в Крыму собственный разведывательный беспилотник.

Соответствующие фото были опубликованы в соцсетях, после чего кремлевская пропаганда поспешила заявить, что БПЛА был якобы «украинским».

В то же время на обнародованных очевидцами снимках на крыльях беспилотника можно заметить красные звезды, подтверждающие его принадлежность к ВС России.

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