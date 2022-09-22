ВС РФ сбили в Крыму собственный беспилотник, а потом попытались выдать его за «украинский» — фото

22 сентября, 13:47
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На крыльях БПЛА можно заметить красные звезды ВС РФ (Фото:egazet/Twitter)

На крыльях БПЛА можно заметить красные звезды ВС РФ (Фото:egazet/Twitter)

Российские оккупанты сбили во временно оккупированном ими Джанкое в Крыму собственный разведывательный беспилотник.

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Соответствующие фото были опубликованы в соцсетях, после чего кремлевская пропаганда поспешила заявить, что БПЛА был якобы «украинским».

https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1572843141945778177

В то же время на обнародованных очевидцами снимках на крыльях беспилотника можно заметить красные звезды, подтверждающие его принадлежность к ВС России.

Видео дня

https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1572851748150325250
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Беспилотник БПЛА Война России против Украины

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