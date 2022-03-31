ВСУ показали бегство оккупантов после удара украинской артиллерии — видео 31 марта, 13:28 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты бежали, бросая свою технику и снаряжение (Фото:Коллаж НВ)

Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов, заставив их спасаться бегством.

Соответствующее видео, снятое с помощью дрона, опубликовала у себя в Facebook 44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола.

Война России против Украины — главные события 31 марта



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На нем видно, что российские войска пытались спрятаться в одном из украинских населенных пунктов, однако были обнаружены разведкой ВСУ.

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В результате артудара позиции ВС РФ были разбиты, а сами оккупанты в панике бежали, бросая технику и снаряжение.

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