В Энергодаре оккупанты осквернили мемориал украинским героям — видео
Оккупанты таранили мемориал своим бронеавтомобилем (Фото:en-media.tv)
Российские оккупанты осквернили в Энергодаре Запорожской области мемориал Героям нашего времени, посвященный погибшим защитникам Украины.
Об этом рассказали местные жители, опубликовав в соцсетях соответствующее видео.
Как видно на опубликованных кадрах, российские военные протаранили мемориал своим бронеавтомобилем и снесли флагшток с флагом УПА.
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