В Энергодаре оккупанты осквернили мемориал украинским героям — видео

15 марта, 13:06
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Оккупанты таранили мемориал своим бронеавтомобилем (Фото:en-media.tv)

Оккупанты таранили мемориал своим бронеавтомобилем (Фото:en-media.tv)

Российские оккупанты осквернили в Энергодаре Запорожской области мемориал Героям нашего времени, посвященный погибшим защитникам Украины.

Об этом рассказали местные жители, опубликовав в соцсетях соответствующее видео.

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Как видно на опубликованных кадрах, российские военные протаранили мемориал своим бронеавтомобилем и снесли флагшток с флагом УПА.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Памятники Запорожская область Российские военные Вандализм Энергодар Герои Мемориал Война России против Украины

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