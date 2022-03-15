В Энергодаре оккупанты осквернили мемориал украинским героям — видео 15 марта, 13:06 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты таранили мемориал своим бронеавтомобилем (Фото:en-media.tv)

Российские оккупанты осквернили в Энергодаре Запорожской области мемориал Героям нашего времени, посвященный погибшим защитникам Украины.

Об этом рассказали местные жители, опубликовав в соцсетях соответствующее видео.

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Как видно на опубликованных кадрах, российские военные протаранили мемориал своим бронеавтомобилем и снесли флагшток с флагом УПА.

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