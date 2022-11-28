Военные преступления РФ в Херсонской области: в марте оккупанты расстреляли авто с гражданскими и переехали его танком — Офис генпрокурора

28 ноября, 15:53
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Правоохранители фиксируют все военные преступления РФ в Херсонской области, о них стало известно после деоккупации части региона (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Правоохранители фиксируют все военные преступления РФ в Херсонской области, о них стало известно после деоккупации части региона (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

В Херсонской области российские оккупанты расстреляли авто с гражданскими и переехали его танком.

Как сообщили в пресс-службу Офиса генпрокурора в Telegram, об этом военном преступлении войск РФ, которое произошло еще в марте, стало известно после деоккупации части региона.

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По предварительным данным следствия, между двумя селами в Херсонском районе военные РФ расстреляли из автоматического оружия машину, в которой находились двое гражданских. Затем авто переехали танком.

Правоохранители установили вероятное место захоронения погибших, их похоронили местные жители на кладбище. Тела погибших гражданских будут эксгумированы для проведения экспертиз.

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Следствие также зафиксировало более 50 входных и выходных отверстий на транспортном средстве, они остались в результате обстрела. Авто направят для дальнейшего проведения комплексных судебно-криминалистических экспертиз.

Открыто также уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В начале ноября РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Всего на правом берегу Днепра удалось освободить почти 200 населенных пунктов.

https://www.youtube.com/watch?v=h6OESDhuG_o

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что на деоккупированных территориях региона подтвердили наличие как минимум девяти пыточных. Также найдены тела более 400 гражданских, которые были убиты.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсонская область Военные преступления РФ Офис генерального прокурора

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