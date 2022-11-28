Военные преступления РФ в Херсонской области: в марте оккупанты расстреляли авто с гражданскими и переехали его танком — Офис генпрокурора 28 ноября, 15:53 Правоохранители фиксируют все военные преступления РФ в Херсонской области, о них стало известно после деоккупации части региона (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

В Херсонской области российские оккупанты расстреляли авто с гражданскими и переехали его танком.

Как сообщили в пресс-службу Офиса генпрокурора в Telegram, об этом военном преступлении войск РФ, которое произошло еще в марте, стало известно после деоккупации части региона.

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По предварительным данным следствия, между двумя селами в Херсонском районе военные РФ расстреляли из автоматического оружия машину, в которой находились двое гражданских. Затем авто переехали танком.

Правоохранители установили вероятное место захоронения погибших, их похоронили местные жители на кладбище. Тела погибших гражданских будут эксгумированы для проведения экспертиз.

Следствие также зафиксировало более 50 входных и выходных отверстий на транспортном средстве, они остались в результате обстрела. Авто направят для дальнейшего проведения комплексных судебно-криминалистических экспертиз.

Открыто также уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В начале ноября РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Всего на правом берегу Днепра удалось освободить почти 200 населенных пунктов.

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что на деоккупированных территориях региона подтвердили наличие как минимум девяти пыточных. Также найдены тела более 400 гражданских, которые были убиты.