Российские оккупанты не могут без водки даже во время боевых действий — видео

15 июня, 15:32
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Съемка видео оккупантов ничуть не смутила (Фото:Коллаж НВ)

Съемка видео оккупантов ничуть не смутила (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях обнародовали видео с российскими оккупантами, пьянствующими прямо на боевых позициях.

На нем видно, как несколько солдат РФ, усевшись рядом со своей установкой ПТУР, разливают водку в импровизированные стаканчики, сделанные из обрезанных пластиковых бутылок.

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При этом, судя по тому, что съемка видео захватчиков ничуть не смущает, распитие алкоголя во время боевого дежурства для ВС РФ — обычная практика.

Кроме того, можно также заметить, что у одного из рашистов бутылка водки засунута прямо в подсумок для магазина, что многое говорит о приоритетах такого «бойца».

https://twitter.com/buch10_04/status/1537034231930552321
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Водка Алкоголь Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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