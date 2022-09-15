На фоне успехов ВСУ. Российские военные начали «спасаться» алкоголем — СМИ 15 сентября, 13:01 Успешное контрнаступление ВСУ ударило по моральному духу оккупантов (Фото:Генштаб)

Успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины ударило по моральному духу оккупантов. Некоторые подразделения армии РФ на этом фоне начали пьянствовать, сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Телеканал отмечает, что захватчики осознают, что шансы на гибель у них на войне в Украине очень высоки. А вот на поддержку и защиту России ни террористам Донбасса, ни солдатам армии РФ в случае необходимости рассчитывать не стоит.

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При этом армия РФ остается неоднородной и неподготовленной к ведению современной войны, а боевого братства среди россиян и их сторонников — нет. При первой же опасности военные РФ убегают, бросая своих сослуживцев и оставляя соседние подразделения без прикрытия.

Существенное увеличение количества нетрезвых бойцов мгновенно повлияло на боеспособность армии РФ. В пунктах постоянной дислокации российских оккупантов участились случаи бытовых конфликтов с применением оружия, отмечает телеканал.

Кроме того, нередко пьяные разведчики, корректирующие артиллерию, банально путаются в координатах, направляя снаряды на свои подразделения.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

В Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры.

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