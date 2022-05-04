Войска РФ прорвались на Азовсталь — СМИ

4 мая, 14:52
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Связи с украинскими военными пока нет (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Связи с украинскими военными пока нет (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В среду, 4 мая, после массированных ударов по заводу Азовстали в Мариуполе российским войскам удалось прорваться на его территорию, сообщает Украинская правда со ссылкой на собственный источник.

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По ее данным, сейчас на территории меткомбината идет тяжелый бой.

«Связи с украинскими бойцами нет», — говорится в сообщении.

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Штурм Азовстали, где все еще остаются мирные жители, начался накануне.

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По его территории были нанесены удары тяжелой артиллерии, после чего оккупанты бросили в бой танки и под их прикрытием приступили к высадке десанта.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Азовсталь Штурм Полк Азов Война России против Украины

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