Российские оккупанты обходят блокировки Starlink с помощью подставных граждан Украины. Однако после верификации некоторые терминалы все равно блокируются, а проблемы со связью у военных РФ только усугубляются на фоне блокировки мессенджера Telegram.

Об этом пишет российское издание Вёрстка.

В статье отмечается, что продавцы терминалов Starlink для того, чтобы обходить ограничения задействуют так называемых «дропов» — граждан Украины, которые за деньги оформляют его на себя и передают оккупантам.

Реклама

Военным РФ массово предлагают купить либо уже рабочий терминал, либо верификацию.

Так, один из продавцов в своем Telegram-канале выкладывает фотоснимки с целыми партиями терминалов, поставки которых идут из Китая.

Продавец утверждает, что устройства сначала привозят на территорию Украины для верификации и активации. Для этого «дропы» регистрируют терминалы на себя. Потом Starlink почтой отправляют другому человеку внутри страны для доставки терминала в Москву.

Еще один продавец рассказал изданию, что в Россию Starlink отправляют через Европу или временно оккупированный Крым.

При этом в некоторых случаях терминалы все равно могут отключить, пишет Вёрстка. Один из продавцов пояснил такие блокировки «военными целями» — если не использовать терминал для управления БпЛА, работать он будет. В то же время он уточнил, что верифицировать терминала можно и для военного применения, это просто дороже стоит.

Проблемы со связью усугубляются на фоне блокировки мессенджера Telegram. В разговоре с изданием российский военный, который указан, как мобилизованный Сергей, пожаловался, что «в последнее время связь вообще жесть полная. Выкидывает постоянно».

О том, что на фронте российским оккупантам начали запрещать использовать Telegram в марте сообщили Z‑каналы, отмечает издание.

Впрочем, большинство российских вояк, с которыми общалась Вёрстка, сообщили, что продолжают пользоваться мессенджером через VPN.

Однако оккупанты признают, что альтернативы Starlink нет.

29 января глава Минобороны Украины Михаил Федоров сообщил, что ведомство и американская компания SpaceX вместе работают над решением проблемы использования Starlink на беспилотниках российских оккупантов.

Реклама:

30 января генеральный директор SpaceX Илон Маск ответил, что «рад помочь» министру обороны Украины Федорову с проблемой российских дронов, управляемых через терминалы Starlink.

1 февраля Маск заявил, что меры, которые приняла его компания для прекращения использования Starlink на российских дронах, «дали результат».

2 февраля Федоров заявил о запуске верификации терминалов Starlink в Украине. Он сообщил, что на территории страны будут работать исключительно проверенные и зарегистрированные терминалы, а все остальные будут отключены для борьбы с использованием Starlink российскими войсками.

5 февраля в Минобороны Украины подтвердили, что россиянам выключили Starlink, из-за чего оккупанты остановили штурмы на многих участках фронта, сообщалось, что «у противника катастрофа» и масштабная паника.

Проблемы со связью у россиян дали Силам обороны возможность провести успешные контратаки на фронте и замедлить продвижение войск РФ, писал Институт по изучению войны (ISW).