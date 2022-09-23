Виталий Ким показал бронеавтомобиль Тигр, который российские военные продали украинской стороне
Бронеавтомобиль Тигр (иллюстративное фото) (Фото:Кадр видео Автошоу VIN-КОД)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал российский бронеавтомобиль Тигр, который продали военные РФ.
Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
Ким отметил, что автомобиль находится не в самом лучшем состоянии — оккупанты его чинили даже с помощью крышки от кастрюли.
«Это ничего. Мы его приведем в порядок. И отправим в бой. Деньги платим», — рассказал Ким.
Он призвал других военных РФ продавать свою технику. Условия опубликованы в Telegram-канале Николаевский Ванек.
Отмечается, что за российский бронеавтомобиль Ким заплатил пять тысяч долларов.
Также оккупантам предлагают продать:
- танк за 50 тысяч долларов
- БМП, БМД
и т. д.— 25 тысяч долларов
- РСЗО — 15 тысяч долларов
- САУ
и т. д.— 10 тысяч долларов
- бронированные машины — 5 тысяч долларов.
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