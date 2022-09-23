Виталий Ким показал бронеавтомобиль Тигр, который российские военные продали украинской стороне

23 сентября, 11:40
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Бронеавтомобиль Тигр (иллюстративное фото) (Фото:Кадр видео Автошоу VIN-КОД)

Бронеавтомобиль Тигр (иллюстративное фото) (Фото:Кадр видео Автошоу VIN-КОД)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал российский бронеавтомобиль Тигр, который продали военные РФ.

Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Ким отметил, что автомобиль находится не в самом лучшем состоянии — оккупанты его чинили даже с помощью крышки от кастрюли.

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«Это ничего. Мы его приведем в порядок. И отправим в бой. Деньги платим», — рассказал Ким.

Он призвал других военных РФ продавать свою технику. Условия опубликованы в Telegram-канале Николаевский Ванек.

Отмечается, что за российский бронеавтомобиль Ким заплатил пять тысяч долларов.

Также оккупантам предлагают продать:

  • танк за 50 тысяч долларов
  • БМП, БМД и т. д. — 25 тысяч долларов
  • РСЗО — 15 тысяч долларов
  • САУ и т. д. — 10 тысяч долларов
  • бронированные машины — 5 тысяч долларов.
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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