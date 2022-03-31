«Вся хваленая армия обос*алась»: российские оккупанты желают смерти собственным генералам — аудиоперехват 31 марта, 12:20 Цей матеріал також доступний українською Российские солдаты больше не верят в свою победу в Украине (Фото:ВСУ)

Российские оккупанты, несущие огромные потери в боях с ВСУ, возлагают ответственность за провал так называемой «спецоперации» на свое руководство.

Согласно аудиоперехвату телефонного разговора одного из захватчиков, ВС РФ в Украине «обос*ались».

Война России против Украины — главные события 31 марта



«Та них*я не нормально! Нам нормально пиз*и дали… Молись, бл*дь, чтобы эти генералы на*уй все подохли, пид*ры еб*ные, ганд*ны, бл*дь. Где наша хваленая армия? Где техника хваленая? Вся обос*алась», — пожаловался он.

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