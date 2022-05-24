Военные РФ применяют оружие, чтобы заблокировать выезд мирного населения на подконтрольную Украине территорию 24 мая, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты применяют оружие, чтобы заблокировать выезд мирного населения на подконтрольную Украине территорию.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова Telegram.

Она сообщила, что в Луганской области при эвакуации жителей Горной общины возле поселка городского типа Врубовка автобус попал под обстрел российских захватчиков.



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Денисова отметила, что 18 мирных жителей, находившихся в автобусе, целые и в настоящее время в безопасности.

"В области сложилась критическая ситуация с эвакуацией мирных жителей из зоны активных боевых действий и ввозом гуманитарных грузов. Несмотря на то, что Украина использует все возможности для спасения людей, безопасных путей становится все меньше из-за постоянных обстрелов оккупантов", — сказала Денисова.



Она подчеркнула, что такие действия войск РФ являются военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда и грубым нарушением Женевской конвенции 1949 о защите мирного населения во время войны.

Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине.

"В настоящее время в области сложилась критическая ситуация с эвакуацией мирных жителей из зоны активных боевых действий и завозом гуманитарных грузов. Несмотря на то, что Украина использует все возможности для спасения людей, безопасных путей становится все меньше из-за постоянных обстрелов оккупантов", — написала Денисова.



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