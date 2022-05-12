Военные РФ за еду предлагают жителям оккупированной Запорожской области разбирать завалы в Мариуполе — ОВА

12 мая, 12:23
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Город Мариуполь, преступно разрушенный российскими захватчиками, 15 апреля (Фото:Pavel Klimov / Reuters)

Город Мариуполь, преступно разрушенный российскими захватчиками, 15 апреля (Фото:Pavel Klimov / Reuters)

На территории оккупированной Розовской территориальной громады Запорожской области людям из-за отсутствия работы оккупанты предлагают «заработок» в Мариуполе.

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Об этом сообщили в Запорожской военной администрации в Telegram.

Отмечается, что оккупанты не собираются платить деньгами людям за такую работу, вместо этого горожанам предлагают пайки.

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Кроме того, местные жители сообщают о проблемах с мобильной связью на территории Розовской общины. Также сообщается, что оккупанты поселились в домах мирных жителей.

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Россияне приказывают местным писать заявления на временное присоединение к псевдореспублике «ДНР» с последующим присоединением ее к РФ.

Напомним, что около 10 утра 12 мая российские оккупанты запустили крылатую ракету по Запорожью.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Мариуполь Запорожская область Военные преступления РФ Война России против Украины

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