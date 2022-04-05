В Рубежном оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой — глава ОВА

5 апреля, 12:05
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Глава ОВА призвал местных жителей не выходить на улицу и не открывать окна (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Глава ОВА призвал местных жителей не выходить на улицу и не открывать окна (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Во вторник, 5 апреля, в Рубежном Луганской области российские оккупанты нанесли удар по цистерне с азотной кислотой.

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Об этом у себя в Facebook сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, дав местным жителям соответствующие рекомендации и призвав не выходить на улицу и не открывать окна.

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«Подготовьте защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором. При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения. Первая помощь: при попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10−30 минут. При попадании на кожу — пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло», — написал он, обнародовав снимки с места происшествия.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5364347733598354&id=100000695401534
https://www.facebook.com/100000695401534/videos/721118498887831
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Рубежное Война России против Украины

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