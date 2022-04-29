Попытка штурма провалилась: оккупанты попали в Мариуполе под обстрел и понесли потери — видео

29 апреля, 14:08
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Оккупанты попали под огонь украинских военных, пытаясь занять одно из зданий (Фото:Коллаж НВ)

Оккупанты попали под огонь украинских военных, пытаясь занять одно из зданий (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях обнародовали видео провального штурма российскими оккупантами позиций украинских военных в Мариуполе.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Пытаясь занять одно из зданий, захватчики попали под огонь защитников города, в результате чего понесли потери.

Видео дня
https://twitter.com/OleksandrKolym/status/1519973563025002497

Когда именно было снято опубликованное видео, не уточняется.

https://www.youtube.com/watch?v=fMK3pgqQAdE
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Российские военные Азовсталь Полк Азов Война России против Украины

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