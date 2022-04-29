Попытка штурма провалилась: оккупанты попали в Мариуполе под обстрел и понесли потери — видео
Оккупанты попали под огонь украинских военных, пытаясь занять одно из зданий (Фото:Коллаж НВ)
В соцсетях обнародовали видео провального штурма российскими оккупантами позиций украинских военных в Мариуполе.
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Пытаясь занять одно из зданий, захватчики попали под огонь защитников города, в результате чего понесли потери.
Когда именно было снято опубликованное видео, не уточняется.
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