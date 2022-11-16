ВС РФ похвастались уничтожением украинской РЛС. Она оказалась макетом — видео

16 ноября, 14:54
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Российские военные не заметили, что на технике отсутствуют важные детали (Фото:Скриншот видео UAWeapons/Twitter)

Российские военные не заметили, что на технике отсутствуют важные детали (Фото:Скриншот видео UAWeapons/Twitter)

Российские военные купились на уловку ВСУ, подсунувших им вместо реальной цели ее макет, и даже похвастались своим «успехом», обнародовав соответствующее видео.

Оккупанты пытались уничтожить с помощью дрона-камикадзе Ланцет украинскую радиолокационную станцию 5Н63С зенитно-ракетного комплекса С-300ПС, однако не заметили отсутствия на технике ряда важных деталей.

Видео дня

https://twitter.com/UAWeapons/status/1592828935498145794

В частности, на фальшивой РЛС не оказалось блока питания и телескопической антенны.

Не сумев раскусить хитрость украинских военных, российские захватчики нанесли удар по макету, который после покраски снова может быть использован в качестве ловушки.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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