ВС РФ похвастались уничтожением украинской РЛС. Она оказалась макетом — видео
Российские военные не заметили, что на технике отсутствуют важные детали (Фото:Скриншот видео UAWeapons/Twitter)
Российские военные купились на уловку ВСУ, подсунувших им вместо реальной цели ее макет, и даже похвастались своим «успехом», обнародовав соответствующее видео.
Оккупанты пытались уничтожить с помощью дрона-камикадзе Ланцет украинскую радиолокационную станцию 5Н63С зенитно-ракетного комплекса С-300ПС, однако не заметили отсутствия на технике ряда важных деталей.
В частности, на фальшивой РЛС не оказалось блока питания и телескопической антенны.
Не сумев раскусить хитрость украинских военных, российские захватчики нанесли удар по макету, который после покраски снова может быть использован в качестве ловушки.