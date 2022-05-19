Оккупанты похитили жителя Бериславского района Херсонской области

19 мая, 12:29
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Военные РФ похитили Геннадия Шапора из села Беляевка Бериславского района Херсонской области. (Фото:Абакуменко Мария/Facebook)

Военные РФ похитили Геннадия Шапора из села Беляевка Бериславского района Херсонской области. (Фото:Абакуменко Мария/Facebook)

Военные РФ похитили Геннадия Шапора из поселка Беляевка Бериславского района Херсонской области.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом сообщила его дочь Мария Абакуменко на странице Facebook.

"Прошу помощи найти моего папу Шапора Геннадия Николаевича 13.12.1952 г.р., который был похищен оккупантами 15.05.2022 г. в с.Биляевка Бериславского района Херсонской области. Пожалуйста, кто-нибудь знает сообщите любую информацию его пребывания", – говорится в сообщении.

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Абакуменко Мария/Facebook
Фото: Абакуменко Мария/Facebook
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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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