Оккупанты похитили жителя Бериславского района Херсонской области 19 мая, 12:29 Цей матеріал також доступний українською Военные РФ похитили Геннадия Шапора из села Беляевка Бериславского района Херсонской области. (Фото:Абакуменко Мария/Facebook)

Военные РФ похитили Геннадия Шапора из поселка Беляевка Бериславского района Херсонской области.



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Об этом сообщила его дочь Мария Абакуменко на странице Facebook.

"Прошу помощи найти моего папу Шапора Геннадия Николаевича 13.12.1952 г.р., который был похищен оккупантами 15.05.2022 г. в с.Биляевка Бериславского района Херсонской области. Пожалуйста, кто-нибудь знает сообщите любую информацию его пребывания", – говорится в сообщении.



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Фото: Абакуменко Мария/Facebook

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