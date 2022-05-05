Оккупанты отказываются от участия в войне против Украины, у некоторых — проблемы с оружием и средствами защиты — Генштаб 5 мая, 07:20 Цей матеріал також доступний українською После огромных потерь российские военные отказывается воевать на территории Украины (Фото:Генштаб)

Часть российских военных отказывается от участия в дальнейших боевых действиях на территории Украины.

Об этом сообщает Генштаб.

«По имеющейся информации, часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа после отведения в район восстановления из-за значительных потерь личного состава отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины», — говорится в сообщении.

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По информации Генштаба, указанные военные находятся в районе возле украинско-российской границы и ждут перемещения в РФ.

Кроме того, подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области, укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов и имеют низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением и средствами, а также не готовы к выполнению задач.

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