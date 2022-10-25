«Везде нас наеб*ли». Оккупанты из Кантемировской дивизии оказались на «передке» без боеприпасов — видео

25 октября, 11:24
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Оккупанты признались, что несут большие потери (Фото:Скриншот видео babaikit/Twitter)

Оккупанты признались, что несут большие потери (Фото:Скриншот видео babaikit/Twitter)

Из-за масштабных потерь российской армии в Украине и успешного контрнаступления ВСУ кремлевский режим посылает на фронт новые партии своего «пушечного мяса» практически без обеспечения.

Об этом рассказали сами военнослужащие Кантемировской дивизии ВС РФ, оказавшиеся на переднем крае без еды и с минимумом боеприпасов.

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«Стоим на передке. Без патронов, без гранат, без подсумков, без еды, без воды. Пиз*а, короче», — рассказал один из солдат на обнародованном в соцсетях видео.

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По словам другого, командование РФ бросило их на убой без какой-либо подготовки, из-за чего они несут большие потери.

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«Нас без обучения, без всего отправили сюда. Везде нас наеб*ли. С Кантемировской дивизии наеб*вали постоянно. Никакого ни обучения, ни снабжения нет. Люди приехали в своей форме. Покупаем все за свои деньги. Жили в сырых палатках… Наше обеспечение — это то, что мы сами добыли. Задачи не ясны. Направление сил противника — не ясно. Связи нет. Обстрелы бесконечные… Сегодня ночью восемь 200-х, трое раненых… Потеряли танк… У каждого по четыре магазина, вот и все», — пожаловался оккупант.

https://twitter.com/babaikit/status/1584811878877995008
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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