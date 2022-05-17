Российские оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые

17 мая, 11:44
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Оккупанты обстреляли мирное население Донецкой области из тяжелого вооружения (Фото:Национальная полиция/Telegram)

Оккупанты обстреляли мирное население Донецкой области из тяжелого вооружения (Фото:Национальная полиция/Telegram)

Российские войска ударили по населенным пунктам в Донецкой области, есть информация о 11 погибших мирных жителях и еще восьми раненых.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в Telegram.

Отмечается, что оккупанты обстреляли мирное население авиабомбами, ракетами «воздух-земля», реактивными системами «Ураган», тяжелой артиллерией и ракетными комплексами «Искандер».

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Сообщается, что удары были нанесены по следующим населенным пунктам Донецкой области: Мариуполь, Дружковка, Соледар, Авдеевка, Марьинка, Лиман, Святогорск, Железное, Бахмут, Торецк, Николаевка, Нелиповка, Бахмутское, Клиновое, Нью-Йорк, Дробышево, Очереты, Адамовка, Сидорово.

В результате российских обстрелов также потерпели разрушения 48 гражданских объектов, среди которых жилые дома, школа, институт, заводы, объекты критической инфраструктуры.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Донецкая область Война России против Украины

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