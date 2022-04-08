«Не пускай сына в армию»: военные РФ уже обращаются к близким с предсмертными просьбами — аудиоперехват 8 апреля, 11:35 Цей матеріал також доступний українською Многие оккупанты уже не верят, что смогут вернуться домой (Фото:AFU StratCom/Facebook)

Российские оккупанты, столкнувшиеся с реалиями войны в Украине, уже не верят не только в победу, но и сомневаются, что вообще сумеют выжить.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

В связи с этим военнослужащие ВС РФ начали обращаться к своим близким с предсмертными просьбами, о чем свидетельствует очередной аудиоперехват СБУ, в котором один из захватчиков просит жену, чтобы та не позволила их сыну пойти служить в армию.

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«Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу», — попросил оккупант.

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