«Осталось лишь сдохнуть»: военные РФ предупреждают родных, что выжить уже не рассчитывают — аудиоперехват 28 апреля, 11:49 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ продолжают нести огромные потери (Фото:ВСУ)

На фоне огромных потерь ВС РФ в боях с украинскими защитниками российскому руководству приходится мотивировать своих военных идти в атаку, обещая им «большие деньги».

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом в телефонном разговоре с родными сообщил один из оккупантов, пожаловавшись, что с таким положением дел вряд ли сможет вернуться домой живым, а война, вероятно, закончится, лишь, когда их всех «добьют».

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«Нас, б*ядь, каждый день с утра до ночи ровняет артиллерия… Я с подвала вылезти не могу. То самолеты бомбят, то артиллерия, то еще чем-нибудь… С роты 10 человек осталось… Опять в атаку отправляют. Никто идти не хочет. Полки все отказываются… В день человек по 100 подыхает… Деньгами все манят. А если не пойдешь, то ничего не дадим… Не рассчитываю домой живым приехать», — рассказал он.

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