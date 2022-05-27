В Херсонской области оккупанты продолжают назначать «новых руководителей» — ОВА 27 мая, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Военные РФ назначили «новых руководителей» во всех старостинских округах Тягинского территориального общества в Херсонской области.

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Об этом говорится на странице Херсонской ОВА в Facebook.



«Так называемые „руководители“ проводят прием граждан по социальным вопросам и еще осуществляют „перепись населения“: ходят по дворам и записывают оставшихся на получение „гуманитарной помощи из России“», — говорится в сообщении.



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Напомним, что в Херсоне российские оккупанты вместе с росгвардией ищут мариупольцев, чтобы вернуть их обратно в город.



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