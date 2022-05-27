В Херсонской области оккупанты продолжают назначать «новых руководителей» — ОВА
Херсонская область (Фото:wikimapia.org)
Военные РФ назначили «новых руководителей» во всех старостинских округах Тягинского территориального общества в Херсонской области.
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Об этом говорится на странице Херсонской ОВА в Facebook.
«Так называемые „руководители“ проводят прием граждан по социальным вопросам и еще осуществляют „перепись населения“: ходят по дворам и записывают оставшихся на получение „гуманитарной помощи из России“», — говорится в сообщении.
Напомним, что в Херсоне российские оккупанты вместе с росгвардией ищут мариупольцев, чтобы вернуть их обратно в город.
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