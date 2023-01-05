Оккупанты попали в Украине в такой «ад», что уже мечтают о Сирии — перехват 5 января, 17:06 Оккупанты несут огромные потери и жалуются, что не могут ничего захватить (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Силы обороны устроили российским войсками такой «ад» что те уже мечтают о Сирии и завидуют другим военным, которым повезло туда отправиться.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины, опубликовав перехват телефонного разговора одного из оккупантов, жалующегося на условия службы.

«Нас просто разъе*али, на*уй. По телеку говорят, что там все за*бись, там то-то, это… Нас просто кидают, на*уй, против артиллерии пехоту, бл*… Нету разведки. Разведка боем идет. Нам сказали, бл*, в деревню зашли там что-то 20 человек. Заехать надо, выкинуть их, расх*ярить. Мы поехали, бл*, а там четыре танка, на*уй, и пехоты ху*ва гора… Мы даже до деревни не смогли доехать, нас разъе*али по дороге. Второго батальона вообще уже не существует…», — рассказал он жене, признав, что лучше бы «сидел в Сирии».

Видео дня

Тем временем многие россияне мечтают, чтобы их близких мобилизовали на войну против Украины, чтобы после их смерти получить денежную компенсацию и купить себе автомобиль.