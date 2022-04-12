РФ лишила жителей Мариуполя любой медицинской помощи, а оставшуюся больницу использует для своих нужд

12 апреля, 11:04
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В городе острая нехватка лекарств (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В городе острая нехватка лекарств (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Российские оккупанты лишили жителей Мариуполя практически любой медицинской помощи, прекратив работу почти всех больниц города, а единственную оставшуюся используют для своих нужд.

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Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил заместитель мэра Петр Андрющенко.

По его словам, только в некоторых местах, где оккупанты обустроили так называемые пункты «гуманитарной помощи», можно получить хоть какие-то лекарства, но их очень мало.

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«Специфических лекарств нет, инсулин остается проблемой. Все больницы из города депортированы вместе с врачами, кроме одной, захваченной и работающей исключительно на лечение раненых оккупантов. Ни Красный Крест, ни украинская гуманитарная помощь в город не допускаются», — рассказал Андрющенко.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Больницы Лекарства Медицина Военные преступления Война России против Украины

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