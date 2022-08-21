Оккупанты критикуют фестивали с участием военных в РФ на фоне больших потерь в Украине — Минобороны Британии 21 августа, 12:23 ВСУ ликвидировали в Украине уже более 45 тысяч военных РФ (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты критикуют проведение в России фестивалей и танкового биатлона с участием военных РФ на фоне того, как армия агрессора несет тяжелые потери в войне против Украины.

Об этом сообщили в Минобороны Британии в Twitter.

Речь идет о проведении танкового биатлона, который стал кульминацией Международных армейских игр России, которые, как и в обычные годы, прошли под Москвой на прошлой неделе.

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«Значительная часть российских военных и специалистов по безопасности, вероятно, считает, что неуместно продолжать задействовать силы в военно-церемониальных мероприятиях в мирное время, в то время как российские войска продолжают нести тяжелые потери в Украине», — отметили в британской разведке.

Там добавили, что такое поведение руководства РФ также раскритиковал террорист Игорь Гиркин, давший старт оккупации РФ отдельных районов Донбасса в 2014 году.

После похвалы президента Украины Владимира Зеленского он сравнил это с ситуацией в России, где «в конце шестого месяца войны, как и раньше играем в танковый биатлон и проводим фестивали военных оркестров».

Армия российских оккупантов продолжает нести потери в Украине. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 45 тысяч своих военных, а также более 12 тысяч российской военной техники.

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