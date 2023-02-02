Мародеры из Бучи и Ирпеня. Под Угледаром в плен ВСУ сдались военные 155-й бригады морской пехоты РФ 2 февраля, 13:09 Военные 155-й бригады морской пехоты РФ отметились мародерством в Буче и Ирпене (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В районе города Угледар Донецкой области в плен ВСУ сдались военнослужащие 155-й бригады морской пехоты РФ, которые отметились мародерством в Буче и Ирпене во время оккупации Киевской области.

Об этом в ходе брифинга Military Media Center сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

По его словам, в плен сдались 10 российских военнослужащих.

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«155 бригада у нас известна по Киевскому направлению, когда штурмовали город Киев (в феврале и марте 2022 года). Они входили в Ирпень и Бучу. „Прославились“ эти бойцы тем, что они мародерили и совершали беспредел. Однако они были почти в полном составе уничтожены в этом районе», — сказал Дмитрашковский.

После восстановления эта бригада появилась на Донецком направлении, где в ноябре 2022 года была также разгромлена.

«И на сегодняшний день они появились снова в направлении Угледара. 10 их бойцов сдались в плен», — отметил Дмитрашковский.

По данным украинских правоохранительных органов, за время оккупации РФ в Бучанском районе были убиты более 1200 мирных жителей.

