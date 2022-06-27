«Духовно уже сдались»: российские военные ищут юристов, которые помогут сбежать из Украины — перехват

27 июня, 16:12
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По словам оккупанта, его подразделение находится в шаге от дезертирства (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

По словам оккупанта, его подразделение находится в шаге от дезертирства (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские захватчики, осознав свое плачевное положение в Украине, ищут юристов, которые могли бы им помочь вернуться домой, избежав какого-либо наказания со стороны командования.

Об этом в телефонном разговоре со своей матерью рассказал один из оккупантов.

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«Я боре звонил тут, на*уй, когда мы все пришли: „Давай, бл*, этих… юристов военных искать“. Кстати, тоже там поищи, обрисуй ситуацию, то, что погибли… Командир роты, все офицеры, короче все. И что делать, как нам? Как поступить правильно. Нам нужно быть подкованными, понимаешь», — попросил российский солдат, пожаловавшись на отсутствия подкрепления и даже боеприпасов.

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По его словам, если в ближайшее время ничего не изменится, он вместе с остальными просто дезертирует.

«Половина, бл*, вообще чисто, на*уй, бл*, духовно сдались уже… Я тебе говорю, мы бы щас в бехи сели бы и съеб*лись бы отсюда», — признался рашист.

https://www.youtube.com/watch?v=VBwowm8xRPw
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Дезертиры Российские военные Перехват Война России против Украины

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